A direita se apronta para entrar em campo

Neste sábado, dia 25/05, ocorreu na Sede do Partido Progressista – PP, a reunião em que, sob a liderança do Governador Gladson Cameli, o partido celebrou a aliança política com o Partido Liberal para as próximas eleições. O atual prefeito Tião Bocalom concorrerá à reeleição com Alysson Bestene na chapa, para desgosto da oposição, cujo candidato é o lulopetista Marcus Vianna, atualmente no MDB.

Na aliança estão também o União Brasil, e espera-se decisão formal do Republicanos, do PSDB, PDT e outros. É muita coisa. O processo em que se deu essa articulação e a reunião dos partidos à direita do espectro político, contra a esquerda em outro polo, não foi fácil. Ainda se tentou durante um bom tempo construir uma terceira via, ao centro, mas os tempos não estão para centristas. Vivemos uma saudável polarização em que as cartas e as caras são expostas e as tentativas de fuga não prosperam. Não apenas aqui, mas em todo o Brasil, o momento é de definição.

É claro que esta decisão não agradou a todo mundo. A esquerda, que chorava um olho e remelava o outro para que essa união não acontecesse, está em palpos de aranha para escolher um vice que seja, pelo menos aparentemente, um representante do conservadorismo. A ideia é a todo custo disfarçar a estrela do PT que Marcus tem na testa.

Estabelecido o principal confronto, há ainda um candidato a considerar. É o deputado estadual pertencente ao Partido NOVO, o bom Emerson Jarude, que entra nessa bola dividida com raras chances de êxito se considerarmos as pesquisas até aqui publicadas. O candidato, também à direita se considerarmos o prisma econômico, arrisca muitas fichas. Explico. Sendo um jovem político em ascensão, sua carreira até aqui impecável pode ter um péssimo desfecho se sua votação for muito fraca. Estimo que qualquer coisa abaixo de 10% será ruim e poderá significar um trauma sério em sua carreira, na política não é fácil se levantar de um tombo espetacular. De todo modo, a campanha terá mais um candidato qualificado.

O discurso do Governador Gladson Cameli na solenidade do PP foi de uma serenidade e sabedoria invulgar. Chamou todos à união, demonstrou humildade e discernimento, tem consciência do lado em que deve estar, conhece o perfil de seu eleitorado e não está disposto a renegá-lo em função de interesses imediatos ou de tapinhas amistosas nas costas. Sobre as ranhuras internas, também foi sábio e elegante. Haverá a oportunidade certa para que, após uma boa reflexão, os envolvidos tapem as oiças à intriga e compreendam a gravidade do momento, bem como as repercussões das decisões de hoje.

O pré-candidato a vice na chapa, Alysson Bestene, em seu discurso foi sóbrio como é de sua natureza, mas afirmativo e confiante. Já esteve em outras batalhas com o Bocalom, tem perfeita noção do que representa a eleição e, seguramente, agregará à chapa apoios decisivos.

Tião Bocalom teve uma fala eminentemente política. Estabeleceu balizas e demarcou o campo ideológico, fazendo ver desde logo que a direita vota na direita e bolsonarista vota em bolsonarista, não há espaço nessa quadra da política brasileira para tergiversação ou mimimi. A hora é de ajuntamento de todas as pessoas que zelam por uma sociedade em que a vida, a liberdade, a família e a propriedade estejam asseguradas como fundamentos inegociáveis e isto não pode ser alcançado com a eleição de quem prega a luta contra tais valores.

É claro que frente a um eleitorado marcadamente conservador como é o acreano, haverá aqueles esquerdistas que por precariedade intelectual, ou oportunismo, dirão o contrário, que prefeito apenas e somente tapa buraco, faz calçadas, limpa as ruas, põe lâmpadas nos postes, etc. É compreensível que grudem nessa cantilena, afinal, o que lhes resta é trazer o debate para um campo desideologizado, politicamente pobre, próprio para a atração de incautos de olho no buraco da rua. A campanha dirá se a estratégia do negacionismo político vai colar. De onde estou, duvido muito.

