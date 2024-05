Ulysses vai a Cruzeiro do Sul prestar contas do mandato de deputado federal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado Coronel Ulysses (União–AC) iniciou nesta quinta-feira (23) uma extensa agenda no Vale do Juruá, onde se reuniu com lideranças políticas, comunitárias e populares. Além de conversar com as pessoas, ele participou de concorrida audiência pública para debater questões relacionadas à segurança pública e prestou conta das ações de seu primeiro ano de mandato.

Em Cruzeiro do Sul, Ulysses se reuniu com o prefeito em exercício, Henrique Afonso (PSD) e sua equipe, para discutir a execução das emendas que destinou ao município. Ele destinou este ano R$ 9,640 milhões para o município. São recursos para custeio (R$ 1 mi), assistência social (R$ 240 mil), instalação de laboratórios de informática em escolas municipais (R$ 300 mil), construção da rodoviária de Cruzeiro do Sulo (R$ 2,1 mi), melhorias de acesso e instalações no Mirante do Morro da Glória (R$ 3 mi), pavimentação urbana (R$ 800 mil), melhoria de ramais (R$ 700 mil) e construção de um ginásio aberto ao público nas instalações do Corpo de Bombeiros Militar da cidade (R$ 1,5 mi).

Além desse total, o deputado informou ao prefeito Henrique Afonso que partes dos recursos destinados à Secretaria de Segurança Pública (R$ 25 milhões) e para a Saúde (R$ 17) será aplicada na cidade. Segundo o deputado, nesse primeiro ano de mandato já destinou mais de R$ 20 milhões em emendas para Cruzeiro do Sul.

O parlamentar ainda visitou as instalações do Popular Med, de Cruzeiro do Sul, empreendimento que oferecer assistência psicológica, nutricional e preparadores físicos à população cruzeirense no âmbito do programa Visão para todos.

Na companha do diretor Braz, do Serviço de Águas e Esgotos do Estado do Acre (Saneacre), o deputado visitou as obras de ampliação da rede de água e esgotos na zona rural de Cruzeiro do Sul. Durante a visita, Ulysses garantiu que vai apoiar anda mais o projeto “Água para todos”, executado pelo governo do Acre, “pois, percebi aqui, que este projeto, além de garantir mais dignidade, está mudando a realidade da zona rural”.

Ulysses esteve, também, no bairro Miritizal Novo, onde, na companhia de lideranças locais, conheceu as necessidades locais e ouviu demandas dos moradores. Ali, na companhia do pré-candidato a vereador Valdecir e do secretário de obras do município, Milton Weiler, foi viabilizada a instalação de iluminação led para a comunidade. Além da iluminação, foi incluído no plano de ações de melhoria de vias urbanas de Cruzeiro do Sul o asfaltamento e a construção de calçadas das ruas do bairro.

Segurança pública e criação da Guarda Municipal

Na quinta-feira à noite, Coronel Ulysses participou de concorrida audiência sobre a Segurança Pública e a criação da Guarda Municipal da cidade, indicação do vereador Clerton Souza (PSD). A audiência contou com a presença dos demais vereadores da cidade, autoridades da segurança pública de Cruzeiro do Sul e a comunidade em geral.

Vice-presente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, Ulysses fez uma explanação de suas ações voltadas para a área, destacando que, em Brasília, tem trabalhado para garantir sempre melhor segurança à população. Além de destinar recursos de emendas, Ulysses explicou que, na Câmara, vem atuando para endurecer as leis contra às facções criminosas e dotar os órgãos do sistema de segurança pública das condições necessárias para poderem desenvolver um trabalho sempre mais eficaz.

De Cruzeiro do Sul, Ulysses embarcou na manhã desta sexta-feira (24) para o município de Marechal Thaumaturgo, onde, acompanhado das lideranças locais, ouvirá as reivindicações da população para fortalecer as ações de seu mandato.