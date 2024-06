Stenio Garcia sobre relacionamento aberto: ‘Combinado não sai caro’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Casados há 26 anos, Stenio Garcia e Marilene Saad aderiram ao relacionamento aberto. “A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 91 anos. Se ele quiser (outra pessoa), o mando ir e ainda sirvo com a bandeja”, justificou a mulher.

Em participação no podcast ‘Papagaio Falante”, o casal detalhou a relação. Segundo Marilene, foi autorizada pelo marido a “namorar só mulheres”. Já para ele, ela contrata até garotas de programa.

“Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro”, refletiu ela.



Marilene relembrou quando presenteou o marido com duas garotas de programa. Contudo, as coisas não aconteceram como planejado. “Ele disse que estava se sentindo mal e dispensei as meninas. Até gostei, porque seria na minha casa, receber pessoas que não conheço… Tive que pagar a elas R$ 2 mil. Ficaram me ameaçando, dizendo que não havia feito o PIX, mas fiz sim! Daí, resolvi levar a história para a imprensa e elas sumiram”, detalhou.

O relacionamento do casal, entretanto, nem sempre foi assim. Quando a relação era fechada, Stenio Garcia traiu Marilene durante um carnaval em 2003. “Ele me deixou em casa sozinha. Um belo dia toca o telefone, era meia-noite. Minha mãe ligou e disse que a minha dinda viu o Stenio no restaurante com três homens e três mulheres. Tomar chifre assim ninguém gosta”, revelou.