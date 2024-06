Babu Santana diz que pensa em entrar na política e revela motivo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com a carreira em ascensão depois de participar do BBB20, o ator Babu Santana conversou sobre os planos na vida em conversa com o site Heloisa Tolipan e demonstrou interesse em entrar no ramo da política, já que sempre gostou de saber e defender os direitos das minorias.

Segundo ele tudo teve início após a sua vontade de se envolver em pautas delicadas ser cada vez maior. “Até porque sou fruto da política social. Minha mãe ia trabalhar e eu ia para o ‘Nós do Morro’ estudar teatro. Por isso, tenho uma vontade imensa de me inserir nesse campo político para contribuir com os meus”, contou.

“Onde se mudam as regras? É na política. Penso muito nisso, aproveitando a reflexão que a arte trouxe para a minha vida. E tem que ser para a fazer a diferença. Lutar pela favela é meu objetivo. Como cidadão, como ator, e por quê, não, na política?”, desabafou.

“Temos, temos… na hora certa vou falar sobre isso. Não tenho medo do jogo duro na política, no embate direto não espero flores. Tudo isso é muito mais sobre um cara preto, favelado, estar ali”, disse ele. “É a ocupação de espaços que nossos corpos não ocupavam antes. E isso tem reflexo nas novas gerações”, comentou o famoso.

Babu Santana foi detonado pela ex-namorada

Nas últimas semanas, Tatiane Melo foi eliminada de A Grande Conquista e detonou o ex-namorado Babu Santana em conversa com a jornalista Fábia Oliveira. É que segundo ela, o artista foi totalmente ingrato com ela e ignorou a possibilidade de ajuda-la.

“Estou muito triste, muito chateada, ele simplesmente me ignorou. Quando fui para a Zona de Risco do programa, um amigo meu entrou em contato com ele pedindo para que ajudasse, fizesse mutirão, mas ele não quis, disse que não podia. Com apoio dele, acho que tinha possibilidade de continuar no jogo”, apontou.