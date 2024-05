O PREFEITO Tião Bocalom (PL) foi o primeiro dos candidatos que disputam a prefeitura de Rio Branco, a anunciar o seu vice: secretário Alysson Bestene. Escolha que não foi sua, mas do governador Gladson Cameli. Se dependesse da sua vontade, o seu vice seria o ex-secretário Joabe Lira, em quem confia cegamente. Alysson já foi o seu vice, e ambos perderam a eleição para a PMRB. E nunca foi o nome dos seus sonhos. Bocalom não é nenhum tapado em política, sabe que o seu vice; em que pese ser uma pessoa honrada, sem nódoa política, um cara do bem, não vai somar nada à sua tentativa de reeleição. Todas as pesquisas realizadas até o momento mostraram Alysson com baixíssimos índices de aceitação popular, que vai ter que carregar no seu colo na campanha. É o preço que está pagando para conseguir o apoio do PP. Bocalom sabe, também, que Gladson não vai abrir os cofres do governo para jogar dinheiro na sua campanha, por estar com uma adaga sob a sua cabeça, como réu na Operação Ptolomeu. Não vai arriscar ser afastado do cargo. Agora, não tem mais volta, é com esse presente de grego que lhe deu o governador Gladson Cameli, que ele irá para a sua campanha de reeleição. A campanha, as pesquisas, vão dizer se jogou certo ou errado em ter Alysson Bestene (PP) como o seu vice na chapa. A roleta começou a girar.

NÃO FALA PARA PARVOS

O GLADSON é inteligente. Ou não chegaria onde chegou. Se equivoca quando dá uma declaração pública, ao pensar ser apenas ele inteligente e quem lê ou escuta, é parvo. O PP só vai indicar Alysson Bestene (PP) de vice do prefeito Bocalom por decisão exclusiva sua. O diretório do PP ou é empregado no seu governo ou tem vínculo político com seu governo. O resto é conversa de bêbado para o Delegado de Polícia.

É O QUE SE ESPERA

O ARENA DA FLORESTA deverá ser reinaugurado em julho. Passou mais de dois anos abandonado pelo governo. Espera-se que o subsecretário Ney Amorim não transforme o gramado do ARENA em campeonatos de peladas, para fazer politicagem barata visando 2026.

VERSÃO DO LEITOR

“VOCÊS da imprensa política não entenderam ainda a estratégia do Gladson. Ele quer tirar o mais rápido possível do seu colo a impopularidade do secretário Alysson Bestene e colocar no colo de outro; no caso, o Bocalom”. Comentário enviado por um leitor do BLOG. Não deixa de ter sentido.

JORGE VIANA

PODE-SE não gostar do Jorge Viana, por questão ideológica. Mas foi um grande prefeito e excelente governador. A sua marca era que uma palavra, uma determinação sua, era cumprido. Uma ordem sua, um secretário nem discutia, cumpria. A palavra cumprida hoje, é material escasso na política da nossa aldeia.

SAINDO DA ESCURIDÃO

QUEM saiu da escuridão do anonimato é será candidato a prefeito de Rodrigues Alves pelo PT, é o ex-prefeito Burica, cuja gestão foi muito contestada. Deve estar apostando que o eleitor tem memória curta.

TURMA DA PESADA

NESTA eleição municipal, o que dá para ser fazer uma previsão que haverá uma grande renovação na Câmara Municipal de Rio Branco, é o fato de ser numeroso o grupo de candidatos novos com potencial eleitoral. Na eleição passada apenas seis vereadores voltaram, se na atual legislatura apenas três voltarem, não será nenhuma surpresa. A atual legislatura foi fraca, muito fraca.

CANDIDATOS NOVOS FORTES

LANA VAZ, Lucilene da Droga Vale, Gabriela Câmara, Bruno Moraes, Jeferson Pururuca, Felipe Tchê, João Paulo da FUNDHACRE, Ismael Muniz, Neném Almeida, Eber Machado, Joabe Lira, Degmar Kinpara, Jô da Universal e Heitor Junior; são alguns nomes de candidatos sem mandato brigando por vagas na Câmara Municipal de Rio Branco. Tem ainda os candidatos de Federações, que podem conquistar vagas. A turma com mandato, se cuide. O sistema é bruto.

QUEM FALA A VERDADE?

O CANDIDATO a prefeito Marcus Alexandre (MDB) disse várias vezes que não está em discussão a escolha do vice da sua chapa. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) diz que seu nome está sendo discutido no MDB. Quem fala a verdade?

NÃO É VERDADE

O EX-PRESIDENTE Bolsonaro não construiu a ponte sobre o rio Abunã. Ao assumir faltavam apenas erguer as cabeceiras, a obra, que é do governo da Dilma, estava quase toda concluída. Bolsonaro, praticamente, só inaugurou. Uma lição de geografia: a ponte fica em território rondoniense e não no Acre, como alguns alardeiam em entrevistas.

COMO UM ESTORVO

AFASTADO como um estorvo do cenário da disputa municipal na aliança PP-PL, não se sabe qual será a posição do senador Alan Rick (UB), cujo interesse de disputar o governo não cabe nesta foto; caso este projeto saia vencedor. E, ele sabe bem disso.

NOME PARA OUTROS PROJETO

PELO que se viu em pesquisas internas encomendadas por partidos para nortear suas ações, o nome da deputada federal Socorro Neri (PP) foi lembrado com alto percentual, sem nunca ter dito que disputará cargo majoritário em 2026. Isso se deve à sua alta credibilidade e ser um nome em ascensão na política da taba.

DISPUTA POLARIZADA

MESMO com quatro candidatos, a disputa pela prefeitura de Senador Guiomard está polarizada entre a prefeita Rosana Gomes (PP) e o ex-vereador Gilson da Funerária (PSD).

PRIMEIRO VICE

ALYSSON BESTENE (PP), é o primeiro vice anunciado na eleição municipal, na capital. Será vice na chapa do prefeito Bocalom. Emerson Jarude (NOVO) e Marcus Alexandre (MDB), ainda não deram os nomes dos seus vices. Devem empurrar para julho.

ESPERAR PARA VER

O GOVERNADOR Gladson nega acerto para dar a Secretaria de Ação Social ao grupo Márcio Bittar-Fábio Rueda. Mas, como o Gladson já disse tanta coisa e voltou atrás, é bom esperar o barco andar para conferir mais adiante. Com o Cameli, nunca se sabe.

NÃO VAI BRIGAR

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) tem falado que não vai brigar para indicar o vice do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB). Quer deixar o Marcus livre para a escolha.

SE VIRAR NOS TRINTA

O PREFEITO Tião Bocalom vai ter que confiar apenas no seu taco para procurar se eleger. Terá que se virar nos trinta. Sabe que o seu vice Alysson Bestene (PP) tem alto índice de rejeição popular, registrado em pesquisas.

SABE MEXER

NÃO JOGUEM suas fichas apostando tudo que o presidente Lula é carta fora do baralho na eleição de 2026. Quando se trata de disputa política, o Lula sabe mexer o doce. Ainda tem mais de 2 anos no governo para subir a sua popularidade.

BICO QUEBRADO

OS TUCANOS acreanos estão de bicos quebrados. Não vão participar da chapa majoritária e terão que assim mesmo apoiar o prefeito Bocalom, porque é o candidato do governo. Aquela ameaça de rebeldia foi conversa fiada. Tucano sempre foi ave de voo curto.

FORA DA CURVA

A FEDERAÇÃO PT-PCdoB-PV tem chance de eleger um vereador em Rio Branco. Brigar para eleger dois, já é um ponto fora da curva da lógica.

FRASE MARCANTE

“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer”. Mahatma Gandhi.