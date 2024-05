Embrapa encerra curso de implantação de consórcios agroflorestais no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Compartilhar conhecimentos sobre planejamento e utilização de práticas agronômicas associadas à implantação e manejo de sistemas agroflorestais. Este é o objetivo do curso “Implantação de Consórcios Agroflorestais”, realizado pela Embrapa Acre para técnicos do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri), Ibama, Senar, Sema e Inpa.

A capacitação começou na última segunda-feira (20) e se estende até hoje, quinta-feira, 23 de maio.

Os conteúdos programáticos do curso contemplam princípios e planejamento de consórcios, componentes agroflorestais, culturas anuais, uso de leguminosas, implantação e condução da lavoura cafeeira, produção de mudas de açaí solteiro e principais classes de solos do Acre. As aulas são ministradas pelos pesquisadores da Embrapa Acre Tadário Kamel e José Tadeu de Souza Marinho, na sede da Empresa.

Na sexta-feira (24), os alunos participam de Dia de Campo em uma área de consórcio agroflorestal, na Reserva Extrativista Chico Mendes. O SAF que será vitrine de aprendizagem no curso foi implantado em parceria com a Embrapa Acre, há mais de dez anos, na propriedade do extrativista João Evangelista, no Seringal Porvir, município de Epitaciolândia.

O Dia de Campo será composto por quatro estações temáticas. A primeira tratará sobre a implantação de diferentes arranjos de consórcios de açaí com seringueira e outras espécies. A segunda estação abordará as etapas para estabelecimento do sistema e os coeficientes técnicos da atividade.

Nas duas últimas, o público vai conhecer tratos culturais e práticas de manejo dos cultivos, além do desempenho produtivo de culturas anuais e perenes, estimativa da presença de carbono no solo e análise financeira do período de estabelecimento do modelo de consórcio agroflorestal adotado.

As duas atividades fazem parte das ações do Projeto BID Embrapa – Inovações para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira, desenvolvidas pela Embrapa, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento.