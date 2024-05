Em alusão ao Mês da Indústria, SENAI/AC apresenta Laboratório da Indústria 4.0

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dentro da programação comemorativa do Mês da Indústria, foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 22 de maio, o Laboratório da Indústria 4.0 da Escola SENAI, no bairro Cadeia Velha. O SENAI tem equipado suas unidades com o que há de mais moderno para garantir uma formação consistente e voltada para as novas tecnologias.

Os currículos dos cursos relacionados às áreas tecnológicas, de Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Manutenção Industrial, Eletromecânica, Automação, Mecatrônica e outras serão ofertados com o uso das plantas didáticas da Indústria 4.0.

A apresentação do Laboratório da Indústria 4.0 contou com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano; diretores da instituição; presidentes de sindicatos industriais; do diretor-regional do SENAI e superintendente do SESI/AC, João César Dotto; do diretor da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Ricardo Damasceno; além de gestores, coordenadores e colaboradores da FIEAC, do SESI, SENAI e IEL.

O diretor regional do SENAI/AC, César Dotto, falou da necessidade de as indústrias acreanas se adaptarem ao mundo da transformação digital. “O SENAI fez um investimento em uma planta didática que vai auxiliar na tecnologia da informação, telecomunicação, automação, eletromecânica. São profissionais que estão sendo cobrados no mercado de trabalho”, informou.

O presidente da FIEAC, José Adriano, frisou que a evolução na área tecnológica é um processo sem volta. “Temos sempre a preocupação de estarmos conectando os nossos jovens com essa realidade futura para não ficarmos sempre pensando que nós não estamos fazendo parte dessa mudança. Isso não vai tirar emprego, mas apenas deslocar profissionais de um lugar para outro, com redução de custos para empresas e, consequentemente, de preços de produtos para a população”, acrescentou o empresário.

Coordenador técnico do SENAI/AC, Renato Dotto fez a demonstração da planta didática da Indústria 4.0 e explicou que ela representa uma integração de sistemas, tanto de programação, hardware, quanto da robótica. “Isso tornará o dia a dia da empresa mais ágil, com um robô que pode trabalhar 24h por dia, aumentando a capacidade de produção e performance, além de retirar um colaborador de uma possível área de trabalho degradante, por exemplo, e o deslocando para uma área para atuar com atividades menos desgastantes”, destacou.

Curso Técnico em Eletromecânica com vagas abertas

Durante o evento, o SENAI também lançou edital para um curso Técnico em Eletromecânica, com 35 vagas, para candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e tenham idade a partir de 17 anos. O edital, com todas as informações, já está disponível no site senaiac.org.br.

“A eletromecânica é uma área transversal dentro da indústria, porque esse profissional pode atuar em diversos setores tecnológicos, seja na área de alimentos, elétrico, gráfico, cerâmico, eletroeletrônico etc. É uma área com alta empregabilidade e esses profissionais vão poder também se aproximar muito das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0”, pontuou Geane Farias, gerente de Educação Profissional do SENAI.