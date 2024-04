Matteus paga promessa descalço e anda quilômetros até igreja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Matteus Amaral se tornou o vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, e em retribuição a isso, ele pagou promessa andando descalço por uma longa distância. Isso aconteceu na noite de segunda-feira, 22 de abril, em Alegrete, sua cidade, no Rio Grande do Sul.

Por quilômetros, Matteus andou descalço até a Paróquia Nossa Senhora Conquistador, e paga sua promessa. Chegando no local, ele se ajoelhou e orou na porta. Esse momento foi registrado por sua mãe, Luciane Amaral, que publicou no Instagram.

“Do início ao fim, o que nos move é a fé. Meu filho cumprindo sua promessa e honrando suas raízes”, escreveu ela na publicação com o vídeo. Os seguidores disseram: “A gratidão é o melhor caminho pra vitórias ainda maiores. Merecido demais, torci muito por ele”.

Outros disseram: “Ele não precisa de milhões. Ele é seu próprio tesouro. Deus o abençoe sempre”. “Caiu um cisco aqui, meu Deus que coisa mais linda, arrepiei do pé a cabeça. Que orgulho desse filho maravilhoso! Deus abençoe vocês grandemente”.

Matteus recebido com muito carinho

Na manhã do último sábado, 20 de abril, Matteus voltou para Alegrete, Rio Grande do Sul. O vice-campeão do BBB 24, da TV Globo, foi recebido de braços abertos pela família e fãs. A primeira coisa que Matteus fez foi abraçar a avó, dona Neuza França.

“É o melhor abraço do mundo. Minha avó sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis. Ela sabe de todas as dores, de tudo que a gente já passou”, contou para a TV local.

Equipe demitida

Ainda falando em Matteus, uma ex-ADM de Matteus contou que a equipe do ‘Alegrette’ foi demitida, logo após o trabalho voluntário. Identificada pelo usuário de Jheni no X, antigo Twitter, ela revelou que toda a equipe que cuidou das redes sociais do sulista perdeu o acesso às contas dele de surpresa:

“Hoje todos foram desconectados das redes dele. Só que, para a surpresa de muitos, ninguém recebeu um obrigado por estar aqui esses longos 2 meses e meio”. Depois disto, ela revelou que não receberam remuneração pelo trabalho, o que ela chamou de voluntariado, e que não receberam nem um muito obrigado.

Fonte: OFuxico