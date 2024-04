Leo Dias não mentiu! Fofocalizando é vice-líder de audiência em várias capitais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Quando Leo Dias agradece o público de outros capitais pela audiência alcançada do Fofocalizando não é da boca para fora. O programa de fofocas tem conquistado bons índices no Ibope fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, com média suficiente para vencer a Record com ampla vantagem.

Em Recife, segundo o portal Alta Definição, a média da atração do SBT tem ficado em 4,5 pontos, contra 3,4 pontos da Record. Em Goiânia, a média é de 5,2 pontos para o Fofocalizando, ante 4,2 pontos da Record. No Distrito Federal, a vice-liderança é apertada, mas favorável ao programa do SBT: 3,4 X 3,3.

Publicidade

No Sul, o programa comandado por Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Cariúcha e Leo Dias é dono de 3,8 pontos de média, ante 1,0 ponto da Record, em Curitiba.

Em Porto Alegre, SBT e Record estão empatados em 2,2 pontos. O segundo lugar do Fofocalizando também é visto em Manaus. Por lá, a média é de 3,9 pontos com 114% de vantagem para o canal do bispo Edir Macedo.

Fofocalizando tenta elevar a audiência em novo horário

O Fofocalizando está em novo horário desde 18 de março, entre 16h30 e 17h30, depois das Novelas da Tarde e antes do Tá Na Hora, atualmente apresentado por Marcão do Povo e Márcia Dantas.

A atração compete com Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver De Novo, da Globo, A Terra Prometida e Cidade Alerta, da Record, Brasil Urgente, da Band, e A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Os dados são consolidados pelo Ibope.