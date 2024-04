A fila andou! Lucas Buda sai acompanhado após festa de Yasmin Brunet

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A fila anda, a catraca gira! Parece que a festa de Yasmin Brunet para celebrar o fim do “Big Brother Brasil” ainda está dando o que falar e, dessa vez, Lucas Buda surgiu em meio alguns rumores sobre curtir a noitada acompanhado de uma moça misteriosa.

Lucas, que acabou tendo seu divórcio exposto nas redes sociais quando ainda estava confinado no reality show, acabou flertando com Pitel durante o programa e Camila Moura, sua, até então, esposa, teria terminado o relacionamento antes mesmo que ele soubesse.

No entanto, parece que a decisão não abalou o professor, que seguiu em frente rapidamente e já aproveitou a oportunidade para fazer a fila andar. Segundo informações do portal Leo Dias, Buda teria passado a noite conversando com uma mulher misteriosa, que seria amiga de um dos participantes. Em clima de azaração, ele teria ido embora com a moça misteriosa após curtir a noitada com os amigos que fez no reality show.

Lucas Buda desmente rumores e faz pronunciamento nas redes sociais

Não para por aí! Ao descobrir sobre os rumores que foram revelados pelo portal de Leo Dias, Lucas Buda não ficou quieto e logo se pronunciou na manhã desta sexta-feira (19) a respeito de sua noitada na festa de Yasmin Brunet. Ele negou que estivesse acompanhado e explicou o que realmente aconteceu durante a celebração.

“A situação aqui, não acreditem em páginas de fofoca, tá? Muita gente inventa coisa que não tem nada a ver e não condiz com a verdade. Valeu? Agora vamos falar de coisa boa nos próximos Stories“, disse Lucas brevemente, sem mencionar mais detalhes do ocorrido e de como foi a festa que está dando o que falar.

🚨VEJA: Lucas Buda desmente rumores após Léo Dias afirmar que ele saiu acompanhado da festa de Yasmin Brunet. #BBB24 pic.twitter.com/RIBvrsjLAn

— CHOQUEI (@choquei) April 19, 2024