PF deflagra operação em combate a crimes contra a Previdência Social em Rondônia

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 18/4, a Operação Fundo do Poço, visando a coleta de provas em investigação que apura crimes que geraram prejuízos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município de Ouro Preto do Oeste/RO.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Ouro Preto do Oeste, São Paulo/SP, Santos/SP e Birigui/SP, além da execução de medida cautelar consistente no sequestro de bens dos investigados, no limite de até R$ 18.401.000,00, foram implementadas restrições e indisponibilidades de bens.

Os autores são investigados pelos crimes de gestão fraudulenta e/ou temerária, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos porventura identificados no curso da investigação.