Líder Ashaninka do Acre toma posse no Conselho Nacional de Política Indigenista

Francisco Piyãko, destacado líder do povo Ashaninka da comunidade Apiwtxa do Acre e coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ), foi empossado como membro do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI). A cerimônia de posse aconteceu durante a 1ª Reunião Ordinária do CNPI, no Salão Negro do Palácio da Justiça, em Brasília, na última quarta-feira (17). O evento marca um momento significativo para os povos indígenas do Brasil, simbolizando a retomada do diálogo entre o governo e as comunidades indígenas após um período de inatividade do conselho.

A reativação do CNPI, que agora inclui representantes de todos os estados brasileiros, é um passo importante para a elaboração e implementação de políticas públicas que atendam às necessidades dos 305 povos indígenas residentes no país. A presença de Francisco Piyãko no CNPI é um reflexo do compromisso do Brasil com a inclusão e a participação ativa dos povos indígenas na formulação de políticas que impactam suas vidas e territórios.

“Quero compartilhar minha satisfação e entusiasmo ao assumir a posição no Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI). Após uma pausa de quase sete anos, este é um momento histórico e uma oportunidade de revitalização para nós. Como conselheiro titular, e na presença de outros membros titulares e suplentes, sinto um grande otimismo e maturidade entre nós, fruto das experiências passadas nas comissões e agora no conselho que foi reativado”, disse Francisco Piyãko em uma rede social.