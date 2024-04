Com casamento marcado, noivo de Mailza pode ser candidato em 2026

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O noivo da vice-governadora Mailza Assis, Madson Cameli, primo do governador Gladson Cameli, pode ser candidato nas eleições de 2026 “a depender do cenário” e deve casar com a chefe do executivo em data que já está definida, mas que se mantém em sigilo, por enquanto.

De acordo com Madson, que é de Cruzeiro do Sul e tem Cameli no nome por ser filho do empresário Assem Cameli, seu futuro político depende da vontade do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (Republicanos). “Clodoaldo é meu mentor político e meu futuro depende dele. Não descarto a possibilidade de ser candidato, mas é preciso entender o cenário”, afirmou.

Perguntado se recebe conselhos políticos da vice-governadora Mailza Assis, Madson diz que o casal nunca conversou sobre o assunto. “Ela está focada em ajudar o povo do Acre e o governador, não abre mão disso”, concluiu. Sobre o relacionamento, Madson revelou que o casamento acontecerá em Rio Branco, mas não deu maiores detalhes.

Madson Cameli é assessor parlamentar do deputado estadual Clodoaldo Rodrigues e está filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT).