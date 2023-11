Modelo acreana desfila no São Paulo Fashion Week, maior evento de moda da América Latina

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Entre os últimos dias 8 a 12 de novembro, foi realizada a 56ª edição do São Paulo Fashion Week, considerado o maior evento de moda da América Latina e o Acre esteve presente na passarela. A modelo Gabby Dobbins, 16 anos, nascida em Sena Madureira, mostrou toda sua beleza acreana desfilando para as marcas Rocio Canvas e Ronaldo Silvestre.

Gabby, desde que foi descoberta em um concurso de beleza no município do interior acreano, faz uma carreira de sucesso nas passarelas nacionais e no ano que vem, já assinou contrato, e embarca para Paris, onde fará uma temporada de desfiles e fotos na Europa.

Atualmente, Gabby é agenciada pela Way Model, agência que cuida da carreira de diversas celebridades, como Sasha Meneghel, Paulo André, Alessandra Ambrósio, Caroline Trentini e entre outras modelos internacionais de grande importância.

“Desfilar no São Paulo Fashion Week é muito importante para qualquer modelo, afinal é um dos principais eventos de moda do mundo. Muito feliz, orgulhosa de representar o Acre e com a humildade de que ainda há muitos passos a serem dados na minha carreira”, disse Gabby ao ac24horas.