Acre tem 94 obras paradas com recursos federais, mostra Triunal de Contas da União

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

De um total de 224 obras com recursos federais no Acre, 94 estão paradas e tem investimento previsto de R$542,3 milhões. Desse montante, R$170,1 milhões já foram aplicados.

As 224 obras tem recursos projetados de R$2,058 bilhões, segundo o Painel de Dados do Tribunal de Contas da União, plataforma aberta à consulta na internet.

Em três anos, o número de obras paradas cresceu no Acre enquanto os projetos em execução foram reduzidos.

Educação básica, infraestrutura e mobilidade urbana lideram as obras paradas no Acre, com 26 e 25 projetos congelados, respectivamente, segundo o TCU.

No dia 18 de outubro o TCU julgou o processo que analisa a gestão de obras paralisadas que envolvem recursos do Orçamento Geral da União (OGU). Atualmente, o Brasil tem 8,6 mil empreendimentos paralisados, de um total de 21 mil obras existentes.

Em comparação aos últimos três anos, a porcentagem de obras paralisadas aumentou de 29%, em 2020, para 41% em 2023. Vale observar que, no mesmo período, a quantidade total de obras diminuiu significativamente (6.119 obras a menos), apesar do aumento do investimento previsto. O valor total de recursos investidos passou de R$ 75,95 bilhões em 2020, para R$ 113,65 bilhões em 2023.

A análise do TCU concluiu que o cenário é reflexo da fragmentação e insuficiência na coordenação, planejamento, priorização, monitoramento e avaliação da gestão das carteiras de obras paralisadas por parte dos órgãos do Centro de Governo no período de 2019 a 2022. A avaliação é que falta uma visão global e estratégica para o problema. O volume de recursos fiscalizados foi de R$ 27,22 bilhões, resultado da soma dos contratos de investimento no período.

O ministro relator do processo, Vital do Rêgo, enfatizou o impacto da paralisação das obras para a sociedade e o papel do TCU. “Esses problemas têm gerado impactos diretos e indiretos na população. Afinal, além do desperdício dos recursos públicos investidos, a paralisação impede a população de usufruir benefícios de cada bem público não concluído. O TCU vai monitorar o cumprimento das determinações do acórdão e continuar atento para contribuir com a construção de soluções para essa questão tão sensível à sociedade brasileira”, afirmou durante a leitura do voto.