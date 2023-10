Prefeitura quer sessão extraordinária para aprovar empréstimo e Neném diz que não tem quorum

A prefeitura de Rio Branco solicitou a Mesa Diretora da Câmara Municipal a realização de uma sessão extraordinária para votação do pedido de autorização de empréstimo de R$ 340 milhões junto a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil para investimentos em pavimentação de ruas, água, esgoto e também habitação – no caso, o programa 1.001 dignidades do Poder Executivo para sexta-feira, 20. O pedido foi feito na noite desta quinta-feira, 19.

Contudo, o presidente da Casa Legislativa, vereador Raimundo Neném (PSB disse ao ac24horas ainda nesta quinta-feira, 19, que o pedido não poderá ser feito por conta de falta de quórum, ausência de parlamentares para a aprovação da matéria de interesse do Poder Executivo. No entanto, ele garante que estará no parlamento na rotina de trabalho. “O quórum tem que ter 9 vereadores, na reunião de hoje tinha 9, mas, os demais viajaram. Não tem Piaba, não tem N Lima, não tem Joaquim. Não tem jeito”, explicou.

Troca de farpas

Ao saber da resposta da Câmara Municipal, o secretário de comunicação da prefeitura, Ailton Oliveira, revelou que o empréstimo tem urgência por conta de prazos com as instituições bancárias. “Era pra ter sido aprovado hoje. Temos prazos a serem cumpridos, inclusive, com os bancos”, justificou.

O líder do prefeito, vereador João Marcos Luz também não gostou da justificativa de Raimundo Neném e disse que o presidente deve abrir a sessão e ainda ameaçou entrar com pedido de afastamento da presidência. “O regimento é claro: quem pode pedir a sessão extraordinária é o prefeito, o presidente e a maioria dos vereadores. Até onde sei, ele tem que abrir a sessão. Eu espero que ele não tenha dito isso, não é postura de ser presidente da Câmara. Esse tipo de fala é de quem se acha o dono, se ele fizer isso, vou pedir o afastamento dele”, declarou.

Ao tomar conhecimento da dura declaração de João Marcos, Neném rebateu e disse que o líder está “desesperado”. “Ele tá desesperado. Eu já falei para o prefeito a verdade, eu pedi ao prefeito para conversar com a base. O projeto pode prejudicar o orçamento da Casa Legislativa. A Procuradoria achou que não tem documento, não podemos votar um projeto desse jeito, não sou irresponsável, mas, estarei na Câmara amanhã, mas não tem quórum”, encerrou o Neném, ao reafirmar que não existe parecer jurídica da Câmara recomendando a aprovação da lei.