Cruzeiro do Sul decreta situação de emergência pela praga da mandioca

Carleilson da Silva Coelho, de 18 anos, que estava detido em uma Terra Indígena dos Huni Kui, do Rio Envira, em Feijó, foi capturado nesta terça-feira,17, pelas Polícias Civil e Militar do Acre, com o uso de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER). No domingo,15, Carlos, como é conhecido, tentou matar com uma facada no peito a indígena J. B. S.K,16 anos, com quem ele vivia há 7 meses. “No primeiro momento amarraram ele, que estava embriagado na hora da tentativa de feminicídio. Quando nós chegamos, ele estava preso em uma casa, já sem as amarras e aos cuidados da liderança. Ele não está ferido e nos foi entregue pacificamente. Fizemos as oitivas que confirmaram a tentativa de feminicídio e agora ele vai ser ouvido na Delegacia...