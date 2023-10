Acusado de tentar matar indígena é capturado de helicóptero pela polícia em aldeia

Carleilson da Silva Coelho, de 18 anos, que estava detido em uma Terra Indígena dos Huni Kui, do Rio Envira, em Feijó, foi capturado nesta terça-feira,17, pelas Polícias Civil e Militar do Acre, com o uso de um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).

No domingo,15, Carlos, como é conhecido, tentou matar com uma facada no peito a indígena J. B. S.K,16 anos, com quem ele vivia há 7 meses. “No primeiro momento amarraram ele, que estava embriagado na hora da tentativa de feminicídio. Quando nós chegamos, ele estava preso em uma casa, já sem as amarras e aos cuidados da liderança. Ele não está ferido e nos foi entregue pacificamente. Fizemos as oitivas que confirmaram a tentativa de feminicídio e agora ele vai ser ouvido na Delegacia e passar por Audiência de Custódia”, relata o delegado, que agadece o apoio da secretaria de segurança pública e do CIOPAER. “Sem o helicóptero, essa diligência levaria dias e o voo é de 40 minutos até a aldeia “, enfatiza.

A jovem de 16 anos, depois de ser esfaqueada, foi transferida de helicóptero para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde recebeu atendimento médico e agora está na Casa do Índio, em Mâncio Lima.

Ela contou à polícia que Carlos chegou bêbado e passou a agredi-la verbalmente e a trancou dentro do quarto. “Eu estava no quarto com minha irmã, que é surda/muda, e o outro irmão. Ele me chamou de muitos palavrões e me acusou de traí-lo. Aí me deu uma facada no meu peito e eu desmaiei”, contou.

A tentativa de feminicídio aconteceu na Aldeia Formoso, Terra Indígena Huni Kui Nova Olinda no Rio Envira, em Feijó. Na Aldeia vivem cerca de 600 indígenas.