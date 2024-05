Irmã de Davi Brito cobra valor astronômico por merchan e se justifica

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Raquel Brito, mais conhecida como a irmã de Davi, virou assunto nas redes sociais após ter o suposto valor do cachê divulgado nas redes sociais. Surfando no sucesso do campeão do “Big Brother Brasil 24”, a moça estaria cobrando nada menos que R$10 mil para fazer uma postagem nos stories de seu perfil no Instagram.

Numa conversa privada, ela revelou ainda que cobra R$5 mil para fazer uma publicação no feed e R$7 mil no famoso reels. Antes de ser questionada, a irmã de Davi se antecipou e tratou de justificar a quantia que está sendo cobrada. “São valores normais porque eu cuidei da redes de quem ganhou (Davi)”, escreveu a moça.

Anúncios

Com a informação vazada, não demorou muito tempo para Raquel Brito virar motivo de piadas. “Então vou precisar de um cupom de desconto”, comentou um usuário do X, antigo Twitter. “Caro para o nível de conhecimento na área de comunicação. Imagina tentar vender seu produto com tantos erros de português, qual a credibilidade que vai passar para o seu cliente?”, comentou uma outra pessoa.

REPERCUSSÃO

Um outro usuário da rede social de Elon Musk também chamou atenção para os erros gramaticais. “Não vou ficar zoando a dificuldade com a escrita das palavras, mas assim, se for verdade esse print, demonstra muita alienação dessa moça. ‘De quem eu cuidei das redes ganhou’. Não teve literalmente nada a ver com os cuidados da equipe, que deixou a desejar inclusive”, comentou.

🚨AGORA: Raquel Brito, irmã de Davi, anuncia que está com a agenda aberta para provador, presença VIP e recebidos. pic.twitter.com/rLRKHh9F2X

— Central Reality (@centralreality) May 27, 2024