‘Quem educa sou eu’, diz Angélica ao rebater críticas por ter levado filha ao show de Madonna

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Bastante detonada por ter levado sua filha caçula, Eva, de 11 anos, ao show da Madonna na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, no início do mês, a apresentadora Angélica, 50, rebateu as críticas.

“Cada um sabe de seu filho. Não se metam com a minha, quem a educa sou eu”, disparou a loira em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.

Anúncios

Angélica ainda disse que sabia, por meio de uma amiga, da cena na qual Madonna simula masturbação em cima de uma cama no palco durante a música “Erotica”. “Quando chegou a hora, virei a Eva e ela ficou de costas para o número”, explicou.

Na mesma sabatina, a famosa chocou muita gente ao falar sobre monogamia em seu relacionamento com Luciano Huck, 52. Angélica revelou que já conversou com o marido sobre a ideia de ter uma relação aberta.

“A gente fala sobre isso, temos amigos que são não monogâmicos”, contou, acrescentando que ela e Huck não cogitam deixar de ser monogâmicos. “Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos”.

Angélica e Luciano Huck começaram o romance em julho de 2003. O namoro emplacou nos bastidores do filme “Um Show de Verão” (2004). No ano seguinte, os apresentadores assumiram o namoro, se tornaram noivos, anunciaram a espera do primeiro filho, Joaquim. Benício, o segundo filho, nasceu em 2007, e Eva, a caçula, em 2012.