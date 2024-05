Sicoob Credisul entrega moto a cooperado sorteado na campanha ‘Capital Premiado’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A agência da Sicoob Credisul em Rio Branco (AC), localizada na Rua Isaura Parente, realizou na segunda-feira, 27 de maio, a entrega oficial de uma moto Honda XRE-190 ao cooperado Ozeias Alves Medeiro. O empresário, que atua no setor de autopeças, foi sorteado na campanha nacional ‘Capital Premiado’. A campanha, agora em sua segunda edição, permite que 7,9 milhões de cooperados dos Sicoob de todo o país, concorram a prêmios diários. Cada R$ 200,00 integralizados na Conta Capital garantem um número da sorte, possibilitando a participação em sorteios instantâneos de 10 mil pontos – programa de fidelidade e marketplace -, para uso no site ou app Coopera, além de 16 carros e 18 motocicletas.

Murilo Souza, gerente regional da Sicoob Credisul no Acre, destacou a alegria de ver um cooperado local contemplado. “É gratificante. Isso mostra que, além do retorno financeiro, o cooperado pode ser premiado, incentivando ainda mais a participação”.

Cooperado há apenas seis meses, Ozeias celebrou a conquista. “Fiquei muito feliz. Integralizei R$ 5 mil e ganhei uma moto que vale mais de R$ 20 mil. Além disso, o valor integralizado será totalmente devolvido, então foi um ótimo negócio”, comemorou. Ele também ressaltou as vantagens de ser parte de uma cooperativa de crédito: “Estou gostando muito de ser cooperado. A integralização de capital rende, e no final do ano temos a partilha das sobras. As taxas de juros são bem melhores que as dos bancos tradicionais. São muitas vantagens”.

A campanha ‘Capital Premiado’ continua até 30 de junho, aumentando as chances de mais cooperados serem contemplados. Os códigos promocionais podem ser consultados no site da promoção, onde também está disponível o regulamento completo: sicoob.com.br/promocao/capitalpremiado.

