Mais dois exames são negativo e morte de criança segue com causa desconhecida no Juruá

Tiveram resultado negativo mais dois exames feitos no menino Italo Natan Batista da Silva, de 2 anos, que morreu no dia 14 de setembro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Foram descartadas agora a Febre de Mayaro e Oropouche, que são doenças endemicas da Amazônia.

Já haviam dado negativo também os testes de febre amarela, leptospirose, Covid-19, Vírus respiratórios, Dengue, Hepatites Virais e Hepatite A, feitos no Instituto Evandro Chagas e na Fiocruz.

A Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), segue em busca de respostas para a morte da criança, natural do Amazonas, que chegou em estado gravíssimo ao Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul e morreu 3 dias depois.

“Agora será feito no Lacen o exame de Hantavirose também”, afirmou Milena Lopes da Silva, chefe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância Estadual em Saúde (CIEVS) de Cruzeiro do Sul.

Italo morava em uma comunidade ribeirinha do município de Guajará, no Amazonas. Ele esteve internado no hospital do município amazonense e em seguida foi transferido para o Hospital em Cruzeiro do Sul, no Acre.

Hantavirose

A Hantavirose é uma zoonose viral aguda, causada por roedores como ratos, que podem eliminar o vírus pela urina, saliva e fezes. A infecção humana por hantavirose ocorre mais frequentemente pela inalação de aerossóis, formados a partir da urina, fezes e saliva dos roedores infectados.