Acidente na AC-10 deixa mulher com perna amputada, carro capotado e vários feridos

Com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para uma vida mais saudável, as cooperativas Unimed Rio Branco e Sicoob Uni Acre realizaram neste domingo, 15, a 1ª corrida juntos, com premiações que variaram de R$ 1.000 até R$ 400 para os ganhadores. A atividade realizada em alusão ao Mês do Médico, comemorado 18 de outubro, reuniu mais de 350 corredores na Concha Acústica, no Parque da Maternidade. O evento aconteceu em parceria com entidades médicas e cooperativistas. De acordo com o diretor de mercado da operadora de saúde, Dr. Fernando Ribeiro, a corrida desse ano abrangeu um público maior. "Nos juntamos ao Sicoob Uni Acre para promover um momento esportivo que abrangeu corredores amadores e profissionais, premiando os primeiros colocados do percurso de 5km. Nosso objetivo principal é...