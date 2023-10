Acreano competidor de games vai para final dos Jogos Universitários Brasileiros

A partir das 11 horas (horário local) desta sexta-feira, 13, o atleta acreano de esportes eletrônicos Edival Neto participa da grande final do Futebol Eletrônico dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Com apoio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o jovem está na maior competição universitária da América Latina, que é realizada em Joinville, Santa Catarina, desde o último dia 8.

Ao longo de 14 dias, mais de 5 mil participantes de todas as partes do Brasil disputam 21 modalidades. Ao todo, 320 instituições de ensino superior de todas as 27 federações possuem representantes que participam do evento.

Além dos esportes eletrônicos – League of Legends, Futebol Eletrônico, Clash Royale, Valorant, CS Go e Free Fire –, a competição também possui disputas em outras áreas como judô, karatê, luta olímpica, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa paradesportivo, xadrez, acadêmico, breaking, cheerleading, basquete, futsal, handebol e vôlei.

Para chegar até a competição, o atleta, que é verificado no EFC 23 e 24, que permite a participação em competições oficiais, sagrou-se campeão acreano nos embates estaduais. Depois, nas seletivas nacionais, ele enfrentou outros 36 atletas em classificatórias. Na semifinal, ele superou o atual campeão da modalidade por um placar de 2 a 1.

Nesta sexta-feira, 13, ele disputará a grande final de Fifa 2023 contra o representante do Distrito Federal classificado em outra chave. A batalha será travada a partir das 14h, no horário de Brasília, 12h no fuso local, e transmitida na internet.

Assurbanípal Mesquita, secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, destaca que o fomento do Estado ao mercado de jogos eletrônicos é uma aposta certeira do governador Gladson Cameli de incluir a juventude no mercado de trabalho por meio das ferramentas tecnológicas.

“Ficamos felizes de ver jovens como o Edival chegar em posições importantes e levar tão bem o nome do Acre em eventos de grande importância. Torcemos muito para que ele seja campeão e que outras pessoas vejam isso como exemplo de que os jogos eletrônicos geram negócios e renda”.

Fonte: Agência de Notícias do Acre