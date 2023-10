Marido vai buscar mulher em bar para ir pra casa e é ferido a golpes de faca em Rio Branco

Um acidente trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou o casal Mateus Silva de Aguiar e Bruna Santos de Alencar, ambos de 26 anos, feridos no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva com a Coronel José Galdino, no bairro do Bosque, nesta tarde deste sábado, 30. Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Mateus e Bruna estavam na motocicleta modelo Suzuki Yes, de cor azul, trafegando no sentido centro-bairro pela rua Quintino Bocaiúva, quando o veículo modelo Classic, de cor preta, que seguia pela Coronel José Galdino no sentido bairro-centro, avançou o sinal vermelho e colidiu com a moto. No impacto, Bruna Santos sofreu uma fratura na perna direita e escoriações, enquanto Mateus Silva teve escoriações e queixou-se de dores no ombro, clavícula e peito esquerdo. Ambos foram prontamente...