Trânsito assassino; de quem é a culpa?!

Praticamente toda a semana acidentes graves com vítimas fatais ou sequelas acontecem em Rio Branco e em cidades do interior, especialmente Cruzeiro do Sul. Fraturas no crânio, braços e pernas mutilados, cadáveres estirados no asfalto fazem parte da rotina que parece não incomodar muito os cidadãos. Nem mesmo a imprensa: Geralmente a notícia é dada assim: “Mais um acidente que com vítima fatal”, ou, “Mais um tem a perna decepada em acidente de… (pode ser carro ou motocicleta). Não é nenhuma notícia nova, é sempre mais um.

No início dos anos dois mil (e lá se vão mais de 20 anos, não é mesmo Fernando Melo) Rio Branco fervilhava com boas perspectivas econômicas, culturais e sociais. Havia, à época, uma grande preocupação com o trânsito, já que a frota crescia e se renovava o tempo todo. Os de boa memória lembram que os carros velhos foram dando espaço aos novos nas ruas da cidade. Campanhas pela vida eram feitas nas escolas, nas ruas, nas igrejas. Era comum ver grupos de jovens estudantes nos semáforos e estacionamentos panfletando e educando motoristas.

O que aconteceu para o trânsito ficar tão embrutecido, indiferente e cruel com a vida? os recursos melhoraram, mais escolas e universidades foram construídas. Veículos com mais segurança foram fabricados, sinalizações de trânsito foram modernizadas e ampliadas. O problema não está em um trânsito assassino, mas em nós que

“Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. (Jesus de Nazaré)

. Ao que parece, a partir de agora a Marcha para Jesus terá outro significado; como foi em dias passados.

. A vida é assim:

. A gente vai vivendo e desaprendendo!

. Até 2026 outros nomes devem surgir na disputa pelo Palácio Rio Branco; por enquanto três são falados:

. Mailza Assis (PP), Alan Rick (União Brasil), Nicolau Júnior (PP) e Mazinho Serafim (Podemos)…

. O PT terá que reorganizar seu pequeno exército para se aventurar novamente a disputar uma eleição majoritária.

. Um dos pilares básicos da democracia é a alternância de poder.

. Em contrapartida, o principal fundamento do poder é a permanência.

. No popular:

. É um monte de gente querendo entrar e outro tanto não querendo sair.

. É o que mais dificulta a renovação política.

. É quando o sistema cria raposas velhas que passam de geração a geração nas tetas da nação de Norte a Sul, de Leste a Oeste.

. Silêncio!

. O coronel de Exército Mauro Cid vai falar!

. A justiça tem que fazer tudo dentro da lei para não repetir os erros do juiz Sérgio Moro e associados na operação Lava Jato.

. Crente fervorosa me perguntava dia desses porque Deus permitiu a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se o outro candidato o defendia, a pátria e a família?

. Sinceramente, irmã?

. Estou profundamente entediado desse assunto, tipo “entojo de mulher buchuda”, como se dizia no Seringal Carmen antigamente.

. Por falar em Seringal Carmen, a movimentação de dinheiro vivo no barracão é intensa e volumosa.

. O inverno está próximo!

. Bom dia!