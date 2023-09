Alysson Bestene e Marcus Alexandre prestigiam Marcha Para Jesus; Bocalom não é visto

Enquanto milhares de cristãos, predominantemente evangélicos, se concentram no Calçadão da Gameleira, ventos fortes atingem o local e o clima começa a ficar fechado, em Rio Branco, a poucos minutos do início da Marcha Para Jesus. Cerca de 30 mil pessoas são esperadas durante todo o evento, que é a maior manifestação de fé evangélica do Brasil e acontece em todos os estados do país. No Acre, o evento termina com o show da cantora Isadora Pompeu, no estádio Arena da Floresta, que está programado para acontecer às 18:00h. 14 lideranças de dezenas de igrejas participam do evento, que irá realizar atos proféticos por todo o trajeto.