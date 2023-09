Com aumento de 45,92%, milho tem maior reajuste de preço mínimo ao produtor no Acre

O Diário Oficial da União publicou a atualização dos preços mínimos para os produtos da safra de verão e culturas regionais. Os reajustes contidos na tabela variam entre -9,38% (no caso do sorgo, em Rondônia) e 45,92% (para a saca de 60 kg de milho no Pará, Acre, Amazonas, Amapá e Roraima; e também para o sorgo no Pará).

Além disso, o preço da macaxeira na região Norte está 19,20% pela nova tabela. Valendo para todo o Brasil, a soja tem ajuste de 10,52%.

Os novos valores podem ser conferidos na Portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) N°612 e valem para a safra 2023/24.

Os preços mínimos são fixados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com base na proposta enviada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o Mapa.

Para a elaboração da proposta com as sugestões dos novos preços, a Companhia considera fatores como os custos variáveis de produção, além de outras condições de mercado.

A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) tem como um dos principais objetivos diminuir a variação de renda dos produtores rurais e assegurar uma remuneração mínima, funcionando, assim, como um seguro de preços para o produtor. Ao estimular o agricultor a produzir, a política também promove a regularidade do abastecimento nacional. No âmbito da PGPM, caso o preço do produto no mercado fique abaixo do mínimo, o governo, por meio da Conab, deve agir de forma a garantir uma remuneração mínima ao produtor, ao mesmo tempo, em que estimula a reação de preços no mercado.

Acesse a portaria do Governo Federal e saiba mais https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mapa-n-612-de-31-de-agosto-de-2023-507003445.