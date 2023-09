Zequinha Lima anuncia pagamento do Piso Nacional para os Professores de Cruzeiro do Sul

O prefeito Zequinha Lima e o Secretário Municipal de Educação, Edvaldo Gomes, anunciaram na manhã desta quinta, 31, o pagamento do Piso Nacional da Educação para os professores de Cruzeiro do Sul. “Existe uma lei federal para que todos os municípios paguem no mínimo o piso nacional, mas nem todos os municípios têm as condições ou a disposição de fazer”, disse o secretário.

O reajuste corresponde a 14,95% do que é atualmente pago para os professores da rede municipal.

Em maio deste ano, o Ministério da Educação anunciou o reajuste do valor do piso nacional para o ano de 2023 no patamar de R$ 4.420,55 para professores com jornada de 40 horas semanais. Como em Cruzeiro do Sul a carga horária é de 30 horas, o valor pago será proporcional a este cálculo, resultando em R$3.315,41. Para professores provisórios a prefeitura irá pagar R$2.413,95.

O reajuste acumulado desde o início da gestão é de 78% na carreira dos profissionais efetivos, enquanto para os provisórios, que recebiam no início da gestão R$1.200, este reajuste acumulado fica em 101%.

Algo inédito é também o uso de 100% do recurso do FUNDEB para pagamento dos trabalhadores em educação.

“Desde o início da gestão a prefeitura vem investindo fortemente na educação, na reforma e construção de novas escolas, kits escolares e transporte. No entanto, o maior investimento tem sido nas pessoas, nos trabalhadores. O prefeito Zequinha, que é professor, reconhece a importância da valorização do profissional”, completou o secretário.

O prefeito falou sobre a valorização da educação. “Este é certamente um dia histórico para a educação e a rede municipal de ensino. Sabemos da importância que é valorizar os professores e para um município como Cruzeiro do Sul é necessário muito planejamento e ajustes para conseguir cumprir o piso. É uma grande satisfação para mim, que sou professor, poder anunciar como gestor o pagamento do piso nacional na rede municipal de ensino”, disse Zequinha.