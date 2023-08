Detento é morto com quase 20 golpes de estoque em presídio do Acre

As dívidas da agência 123 Milhas com credores ultrapassam os R$ 2,29 bilhões. A empresa enviou à Justiça mineira nesta semana uma lista com empresas e pessoas físicas que cobram ressarcimento da própria empresa e da HotMilhas (Art Viagens Ltda.), controlada por ela. Somente as dívidas trabalhistas das duas empresas somam mais de R$ 16 milhões; já as fiscais ultrapassam os R$ 55 milhões. A maior parte está nos chamados credores quirografários – aqueles que financiaram a empresa e não possuem preferência no recebimento em caso de falência: quase R$ 2 bilhões. A lista é formada majoritariamente por pessoas físicas, mas as maiores dívidas são com grandes empresas de diferentes setores, entre financeiro, de tecnologia e do turismo. Confira a lista com alguns dos credores da 123 Milhas e da...