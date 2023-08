Criança de apenas 8 anos sobrevive a ataque de pitbull no município de Capixaba

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) abriu nesta segunda-feira, 28, o processo seletivo para contratação de estagiários de pós-graduação em diversas áreas, com 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, distribuídas entre todos os municípios do estado. Conforme o edital n.°01/2023, as inscrições ficam abertas até às 23h59 de 26 de setembro, pelo portal da Universidade Patativa do Assaré, no endereço eletrônico: www.universidadepatativa.com.br. O certame é composto de uma única etapa, que é uma avaliação por meio de prova objetiva realizada online, disponibilizada no sistema da universidade promotora do certame no dia 1º de outubro, entre 0h e às 23h59min. As áreas de pós-graduação elencadas no edital são, Arquitetura, Serviço Social, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia...