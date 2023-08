MEC anuncia R$ 70 milhões para campus Fronteira, da Ufac, em Brasiléia

O anúncio do investimento de R$ 70 milhões para conclusão das obras do campus Fronteira, em Brasiléia, foi feito pela secretária de Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC), Denise Pires de Carvalho, durante encontro com a reitora da Ufac, Guida Aquino, nesta segunda-feira, 14, em Brasília. “O governo federal também garantiu apoio para que o campus Fronteira finalmente possa entrar em funcionamento”, disse Guida.

A secretária de Educação Superior do MEC informou ainda que as vagas para cursos do campus Fronteira serão ampliadas, além de cursos da área de saúde da Ufac, assim que o Hospital Universitário (HU) for inaugurado. “Nós queremos fortalecer o campus de Brasiléia”, disse Denise.

O campus Fronteira foi inaugurado em 2015, no quilômetro 9 da BR-317, estrada do Pacífico. Em uma posição estratégica da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia), a área de 60 hectares (30 dos quais de reserva biológica destinados à pesquisa) foi doada pelo governo do Estado do Acre e tem previsão de oferecer os cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas.

A próxima etapa de instalação inclui a construção de dois blocos de salas de aula, laboratórios, restaurante universitário e biblioteca ampliada.

O novo campus foi reconhecido pelo MEC em dezembro de 2014 como parte de seu projeto de expansão. Para o funcionamento, está prevista a contratação de 120 novos servidores, entre professores e técnico-administrativos. A capacidade inicial do campus é de 250 estudantes.

Com informações do portal da Ufac.