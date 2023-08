Pescador encontra corpo de jovem desaparecido em Fortaleza do Abunã

Após três dias de buscas, homens do Corpo de Bombeiros de Porto Velho (RO) resgataram na tarde dessa quarta-feira, 9, no Rio Abunã, o corpo do jovem Mário Júnior da Silva D’Bono, de 24 anos, que desapareceu no domingo (6) da praia do lado boliviano do Balneário de Fortaleza do Abunã, onde se divertia com amigos.

O cadáver foi localizado por um pescador e estava em elevado estado de putrefação. O acreano Edilson Alves de Souza, de 24 anos, também dado como desaparecido, foi encontrado. Ele estava bebendo em companhia de terceiros numa propriedade próxima e perdeu o horário do ônibus da excursão da qual fazia parte.

De acordo informações de familiares, Mário Junior saiu de casa, em Vista Alegre do Abunã afirmando que iria para Fortaleza do Abunã na companhia de amigos. No domingo pela manhã, ele teria dado seus pertences para uma pessoa segurar alegando que iria dar um mergulho. Minutos depois, os amigos começaram a sentir sua falta. Depois de procurá-lo sem sucesso, resolveram comunicar à Polícia Civil.

Horas depois, ainda no domingo, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Porto Velho estava no local para iniciar as buscas na tentativa de resgatar o cadáver, já que a possibilidade de o jovem ter se afogado era quase certa. A confirmação veio no final da tarde dessa quarta-feira, quando um pescador acabou localizando o cadáver cerca de 15 minutos de barco rio abaixo. Os bombeiros fizeram o resgate, e removeram o corpo para o IML de Porto Velho.