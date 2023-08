Friale diz que está de coração aberto e revela preferência por mulheres novinhas

FOTOS DE JARDY LOPES Na Expoacre há um espaço com 90 mulheres empreendedoras vendendo os mais variados itens, com destaque para o trabalho artesanal e dentro da realidade Amazônica. O stand da mulher empreendedora fica na frente da Arena de Shows Hamilton Brito. "É um espaço que reúne os grupos e os coletivos onde há trabalhos de costureiras, crocheteiras, doce artesanal e mostra o trabalho das mulheres empreendedoras. Venham conhecer e comprar", convida Lidiane Cabral, uma das organizadoras da exposição, destacando que no espaço há fraldário e poltrona de amamentação. E destacando o fortalecimento do empreendedorismo materno, outra organizadora do coletivo, a influenciadora digital, Edmirk Herculano, diz que no Acre há muitos casos de mães, que são "expelidas" do mercado do trabalho e passam a empreender com sucesso. "A dona...