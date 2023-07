Ramo da agricultura familiar do Sistema OCB Acre debate estratégias para o fortalecimento do setor

Em encontro realizado na manhã desta quinta-feira, 27, na sede do Sistema OCB/Sescoop Acre, a diretoria do Ramo da Agricultura Familiar da instituição debateu com produtores das cooperativas Amigos Solidários, Acreverde, Associação da Extrema, Cooperlibe, e do Polo Geraldo Fleming ações relacionadas ao fortalecimento da agricultura familiar e políticas públicas voltadas ao setor.

Foram discutidas estratégias para acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e a participação das cooperativas em eventos de promoção da agricultura familiar.

O presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, fez uma explanação acerca das políticas do governo federal voltadas à agricultura familiar e destacou a nova lei do PAA assinada no último dia 19 de julho, que instituiu o programa como política pública. “A agricultura familiar, o setor produtivo e o cooperativismo vive bons tempos, são muitas as ações e políticas de incentivo para o setor, a tendência é crescer e desenvolver, estamos atentos a todos os processos, buscando ampliar cada vez mais a participação dos nossos produtores rurais nessas ações”, disse.

Na oportunidade, a diretora do Ramo da Agricultura Familiar do Sistema OCB/AC, Fátima Maciel, que também é presidente da Cooperativa Acreverde, pontuou a importância da organização e união dos produtores nesse momento. “Precisamos nos organizar e nos unir cada vez mais em favor do fortalecimento da agricultura familiar, vamos organizar visitas e intercâmbio para conhecer experiências exitosas em estados, modelos que possam nos ajudar a fazer melhor nosso trabalho, além disso, debatemos a necessidade de criação de uma cooperativa da agricultura familiar voltada para os jovens” relatou.

Representantes das cooperativas

Elza Rodrigues representante da Cooperativa de Agricultores Familiares Coopermix, do Polo Geraldo Fleming, classificou o alinhamento de estratégias como de extrema importância no sentido de informar e esclarecer dúvidas. “Como temos representantes em cada cooperativa, essas reuniões nos ajudam a ficar por dentro dos assuntos que estão acontecendo no país, são alinhamentos e agendas futuras, recebemos orientações sobre como devemos caminhar adiante e, isso é muito importante para todos nós”, comentou.

De seu lado, a produtora Élida Hilária da Cooperativa do Polo Hélio Pimenta, ressaltou que esses encontros ajudam a organizar as agendas de trabalho do setor. “São oportunidade de debatermos nossa participação em eventos, feiras como a Expoacre, onde estaremos vendendo nossa produção de frutas, hortaliças, goma, entre outros”, disse.

Para o presidente da Associação de Produtores do Quixadá, Antonino Torres, a reunião esclareceu dúvidas sobre os projetos que estão em andamento. “Dentro da agricultura familiar sempre precisamos do apoio que recebemos da OCB e do Sescoop, a reunião nos ajuda a esclarecer muitas dúvidas e é isso que faz crescer o cooperativismo no nosso estado”, destacou.