CEL do Acre lança edital com 800 vagas para cursos de inglês, espanhol, libras e italiano

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) lançou nesta semana o edital com 800 vagas para cursos de inglês, espanhol, libras e italiano no segundo semestre de 2023. As oportunidades são destinadas com prioridade para aos alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do Ensino Médio da rede pública, mas também serão disponibilizadas para a comunidade em geral.

Para ter acesso ao formulário de inscrição, o candidato deverá informar o número do seu CPF. O interessado não poderá utilizar o cadastro de terceiros para realizar a sua inscrição on-line, sob pena de ter sua matrícula indeferida.

Com 625 vagas no total para Rio Branco e 175 para Cruzeiro do Sul, as aulas dos cursos do CEL e seus núcleos, serão ofertadas no formato presencial, no período da manhã, tarde ou noite.

Entre os documentos está a cópia do CPF legível, declaração escolar (se for aluno da rede pública), e se da comunidade, declaração de conclusão do ensino médio ou superior.

Para mais informações acerca da matrícula ou outras dúvidas, ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp no número (68) 98112-4440 e pelo e-mail [email protected]

Veja aqui o edital completo dos dois municípios.