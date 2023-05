Para defender a mãe, enteado mata padrasto no interior do Acre

Na última sexta-feira, 19, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul atuou em parceria com a PM do Amazonas na cidade de Ipixuna contra uma facção criminosa. Na operação, que teve tiroteio entre criminosos e os policiais, foram apreendidos uma arma, munição e cerca de meio quilo de maconha.

A Pm do Amazonas pediu o reforço do 6º Batalhão depois que um grupo criminoso tentou matar o Procurador-geral do município, Hugo Monteiro. As buscas pelos criminosos contaram com policiais dos dois Estados no Ramal Porto Rico, onde os policiais foram recebidos à bala e revidaram.

“Foi solicitada em caráter de urgência para apoiar o 8° GPM da Polícia Militar do Amazonas no Município de Ipixuna -AM devido ataque da facção na cidade tentando vitimar o Procurador Municipal.

Diante da informação e do alto grau de periculosidade da missão foi designado o Grupo de Operação Especiais da CPE/6°BPM/PMAC em virtude da especialização em missões de patrulha Rural de Alto risco na região do Vale do Juruá.

Após Operações na cidade de Ipixuna-AM, a força tarefa composta pelas duas polícias militares encontraram o local onde os criminosos estavam homiziados na região florestal. Durante a aproximação dos policiais militares houve intensa troca de tiros, onde os criminosos abandonaram a arma utilizada no crime e o entorpecente apreendido e empreenderam fuga pela floresta amazônica.

As equipes realizaram varredura, contudo não foi possível capturar os criminosos, entretanto, foram todos identificados pelos policiais militares.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Ipixuna com as informações coletadas para a continuidade das investigações e, após ser restabelecido a ordem pública, a equipe da PMAC retornou para Cruzeiro do Sul”, citou a Assessoria de Comunicação da PM de Cruzeiro do Sul.

O Procurador-geral do município de Ipixuna, Hugo Monteiro, foi alvo de uma tentativa de homicídio na quarta-feira, 17. As imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento, registraram o momento em que o procurador estava conversando, com um grupo de pessoas, quando um homem armado, chega e começa a disparar contra a vítima, atingida com três tiros, sendo dois nas costas e um no braço.

A distância entre Cruzeiro do Sul no Acre e Ipixuna no Amazonas é de pouco mais de 125 quilômetros. O percurso é feito em cerca de 6 horas de barco pelo Rio Juruá.