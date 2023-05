Secretário diz que presença de Flávio Dino pode significar mais recursos e apoio contra o crime

Um acidente envolvendo um veículo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ocorreu nesta quarta-feira (17), por volta das 14h, na BR-364 no sentido Manoel Urbano, próximo a Sena Madureira. O incidente resultou no capotamento do veículo, mas ninguém ficou ferido com gravidade.

De acordo com informações preliminares, o veículo do DNIT estava realizando trabalhos de fiscalização e monitoramento na rodovia quando ocorreu o acidente. Ainda não foram divulgadas as causas exatas do capotamento, mas acredita-se que condições adversas da pista possam ter contribuído para o incidente.

Os ocupantes do veículo, que pertence ao DNIT, foram prontamente atendidos por equipes de resgate. Após a avaliação inicial, constatou-se que não havia ferimentos graves, sendo necessário apenas atendimento médico para os ocupantes do veículo, que foram encaminhados a um hospital próximo para exames e observação.

A área do acidente foi rapidamente isolada pelas autoridades competentes, a fim de garantir a segurança dos envolvidos e facilitar a realização dos procedimentos de remoção do veículo capotado. O trânsito no local sofreu impacto e agentes de trânsito foram acionados para auxiliar na organização do fluxo de veículos e orientar os motoristas que passavam pela região.

O DNIT informou que está colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. Equipes técnicas serão enviadas ao local para coletar informações e analisar os fatores que possam ter levado ao capotamento do veículo.

É importante ressaltar a importância da prudência ao conduzir veículos em rodovias, independentemente das condições e do tipo de veículo. Acidentes podem ocorrer a qualquer momento e é fundamental que os condutores estejam atentos e respeitem as normas de trânsito.

