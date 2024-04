PM de folga atira em funcionária durante briga em casa noturna

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um policial militar de folga atirou em uma funcionária do Caritó durante uma briga no último domingo (21), no conjunto Morada do Sol, zona centro-sul de Manaus. Um vídeo mostra o ocorrido.

Uma testemunha, que não quis ser identificada, relatou que o PM se recusou a deixar a arma no cofre do estabelecimento e por isso havia sido barrado. No entanto, a briga iniciou após um cliente da casa noturna esbarrar acidentalmente na mulher do policial.

Durante o desentendimento, o cliente reage com um soco no policial, dando início a uma briga generalizada. O policial saca a arma e efetua um disparo que atinge a perna da funcionária.

O PM chega a entrar novamente no local e olha para a vítima ferida, mas ele vai embora sem prestar socorro.

A funcionária foi socorrida para o Hospital 28 de Agosto, onde a bala foi removida da perna da mulher.

A Polícia Militar confirmou que o policial estava de folga e informou que instaurou um processo administrativo para apurar o caso e a conduta do PM.

