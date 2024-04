Em Marechal Thaumaturgo, famílias vão ganhar tanques de psicultura da prefeitura

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo, em parceria, com Instituto Yorenka Tasorentsi, representado pelo líder indígena Ashaninka Benki Pyãko, vai beneficiar diversas famílias com tanques de psicultura. São pessoas que saíram das áreas indígenas do município e foram alocadas no assentamento e na Reserva Extrativista do Alto Juruá, no Rio Amônia. Nessa primeira ação, serão atendidas 26 famílias.

O embarque das máquinas que vão executar o serviços ocorreu na terça-feira, 23, no porto da cidade. O projeto visa garantir melhoria de vida às famílias que foram deslocadas das áreas indígenas e estão reconstruindo suas vidas.

“Estamos trabalhando firmes, buscando fomentar qualidade de vida de nossa população, realizando o sonho antigo do nosso povo que há muito tempo sonhava em ter seu próprio açude para subsistência de suas famílias. Graças ao empenho e o comprometimento da nossa equipe técnica, do apoio do Icmbio, do Instituto Yorenka Tasorentsi na pessoa do Benki Piyãko e Resex Alto Juruá, estamos tornando esse momento tão especial em realidade”, afirma o prefeito Valdelio Furtado, lembrando que nos últimos dois anos, a Prefeitura de Marechal Thaumaturgo já construiu mais de 200 tanque para os produtores do município.