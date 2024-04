Motorista abandona ambulância para saquear carga de caminhão tombado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na última terça-feira (23), por volta das 9h, no quilômetro 291 da BR-010, no município de Mãe do Rio, no Pará, ocorreu um acidente envolvendo dois caminhões. Um caminhão carregado com equipamentos eletrônicos e outro transportando cerveja.

O motorista de uma ambulância que foi chamado para prestar socorro abandonou o veículo para saquear a carga de um dos caminhões.

Pessoas que estavam no local do acidente filmaram o motorista da ambulância carregando uma caixa com uma televisão de 55 polegadas da marca LG e o caso viralizou nas redes sociais.

