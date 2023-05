Sobrinho de Conselheiro do TCE do Acre concorre a vaga de Ministro do STJ

O advogado Lucas Lima Ribeiro, de 39 anos, é um dos 34 juristas aptos para formação da lista sêxtupla para a vaga da advocacia do Superior Tribunal de Justiça, para substituir o lugar do ministro Felix Fischer, que recentemente se aposentou. A lista com o nome de Ribeiro que atua na advocacia do Distrito Federal foi publicada no Diário Oficial da OAB nesta sexta-feira (12).

O jurista é filho do ex-presidente do Banacre e Basa, Jorgenei da Silva Ribeiro, irmão do Conselheiro do Tribunal de Contas Valmir Ribeiro. O pai dele foi nomeado em janeiro deste ano pelo governo do Acre para ocupar o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência a CAS-8, no Gabinete da vice-governadora Mailza Assis. O advogado que disputa uma vaga no STJ é também primo do deputado estadual Eduardo Ribeiro (PSD).

Lucas atualmente é Chefe da Coordenação de Desenvolvimento da Administração Regional do Guará e Ex-Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, especialista em Direito Público, detendo certificação em Direito Contratual pela Universidade de Harvard (EUA) e certificação em Propriedade Intelectual pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), com atuação no Direito Público e na área Cível, Contratos, Direito Administrativo, Direito Empresarial, Direito do Agronegócio e em Propriedade Intelectual. Ex-Presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB-DF. Membro do Grupo de Pesquisa Direito Economia e Sociedade da Universidade de Brasília (UNB). Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e é pós-graduado em Direito Público.

Ao ac24horas, Lucas que afirmou que apesar de ter nascido em Brasília, se considera “acreano de coração” e salientou que a maioria da sua família vive no Estado do Acre. Ele destacou que a oportunidade de disputar uma vaga no STJ foi incentivada por próprios ministros da Corte e também políticos amigos. “É um sonho, a gente tem trabalho muito para isso. Já tenho 17 anos de atuação na advocacia privada e pública e temos recebido incentivos de ministros e políticos para conseguir entrar nessa lista. Tenho conversado com membros da bancada do Acre e busco o apoio também e espero fazer o melhor possível para quem sabe passar para a próxima fase”, disse o advogado afirmando que tem boas relações com membros da OAB do Acre e do Ministério Público também.

A ESCOLHA DA LISTA SÊXTUPLA

O pleno do Conselho Federal se reunirá em sessão prevista para 19 de junho para elaborar a lista sêxtupla. Após essa etapa, a lista será enviada ao STJ, que terá a responsabilidade de reduzir a lista a três nomes, que serão encaminhados para o Palácio do Planalto. A escolha final caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os prazos mencionados no edital terão início a partir desta segunda-feira (15/05). O prazo específico de 5 dias úteis será concedido para a apresentação de recursos e impugnações, compreendendo o período de 15 a 19 de maio.

CONFIRA A LISTA DOS NOMES DEFERIDOS:

Amauri Bastos Santos OAB/MA 6.372

André Lopes de Sousa OAB/DF 20.895

André Luis Guimarães Godinho OAB/BA 17.822

Aurelino Ivo Dias OAB/GO 10.734

Cláudia Villela Leite Pinto OAB/RJ 164.226

Daniela Rodrigues Teixeira OAB/DF 13.121

Elaine Bezerra de Queiroz Benayon OAB/AM 3.456

Elias Cidral OAB/SC 9.689

Emerson Kendi Nishimoto OAB/SP 190.412

Étilo Ferreira de Sá OAB/DF 12.227

Fabrício Mercandelli Ramos de Almeida OAB/RJ 136.211

Flávio Crocce Caetano OAB/SP 130.202

Gleibson Lima de Paiva OAB/RN 4.215

Gustavo Passarelli da Silva OAB/MS 7.602

Henrique José Vieira Maia OAB/RJ 144.320

João Alberto de Sá Barbosa OAB/RJ 60.861

Juarez Casagrande OAB/PR 46.670

Lázaro Mendes de Carvalho Junior OAB/SP 330.482

Lucas Lima Ribeiro OAB/DF 24.950

Luís Cláudio da Silva Chaves OAB/MG 53.514

Luiz Cláudio Allemand OAB/ES 7.142

Marcelo de Almeida Pereira OAB/BA 34.153

Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes OAB/RJ 55.882

Márcio Messias Cunha OAB/GO 13.955

Maria Carolina de Melo Amorim OAB/PE 21.120

Mario David Prado Sá OAB/PA 6.286

Mário Luiz Delgado Régis OAB/PE 940-B

Nelson Wanderley Ribeiro Meira OAB/BA 22.022

Núbia Pereira Bragança da Costa OAB/DF 29.242

Otavio Luiz Rodrigues Junior OAB/CE 11.143

Sandro Gilbert Martins OAB/PR 23.922

Thiago Cézar Ferreira Mascarenhas OAB/RJ 152.988

Vinicius Silva Lemos OAB/RO 2.281

Vivaldo do Amaral Adães OAB/BA 13.540