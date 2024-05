Políticos marcam reunião com Marina Silva sobre retirada de gado da Floresta Nacional

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma reunião foi marcada com a ministra do Meio Ambiente Marina Silva com políticos paraenses para a tarde desta quinta-feira (23), em Brasília, a fim de discutir sobre uma operação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com apoio da Força Nacional e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).

A ação federal é para retirar gado ilegal de fazendas dentro da Floresta Nacional do Jamanxim, área de proteção ambiental que já esteve entre as mais desmatadas do país. A recomendação da retirada partiu do Ministério Público Federal (MPF), em caráter de urgência – sendo que o não acatamento pode levar a medidas judiciais.

Proprietários de fazendas tinham até o último dia 6 de maio para fazer a retirada do gado e reagiram ao anúncio da operação que, segundo o MPF, visa apreender milhares de cabeças de gado para que o produto fosse beneficiado e a carne doada ao Rio Grande do Sul – onde famílias foram afetadas pelas enchentes. A estimativa inicial é de 6 mil gados. Com o fim do prazo, forças de segurança estão em mobilização para cumprir o pedido do MPF.