Produtores rurais visitam Gonzaga e agradecem apoio na comercialização de produtos

Em evento organizado pela União das Associações de Moradores de Bairros, nesta sexta-feira,12,em Cruzeiro do Sul, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, se reuniu com as lideranças dos bairros do município. Doou vale-compras no valor de R$ 1 mil para cada Associação realizar a festa do Dia das Mães em cada localidade.

“É uma tradição essas festas das mães nos bairros e logo no início do mandato me procuraram e eu garanti auxiliar. Estamos disponibilizando esses vales-compras que é para a festa das famílias. Nosso mandato está no dia a dia com as pessoas”, destacou o parlamentar.