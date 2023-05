Marfisa diz que se Gladson convidá-la para governo renúncia vice-prefeitura

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, confirmou ao ac24horas no final da tarde desta quinta-feira, 11, que foi sondada por representantes do Governo do Estado sobre a possibilidade de renunciar ao mandato de vice-prefeita da capital acreana para assumir uma secretaria na gestão estadual.

Marfisa disse que o convite é bem-vindo e que aceita a proposta, caso ela seja oficializada. “Eu posso falar que recebi essa sondagem e que eu topo porque as atribuições de uma vice já são pequenas e mais ainda quando o prefeito diz que o PSD não compõe mais com ele eu passo a não ter credibilidade”, diz.

Marfisa diz ainda que teve a sua gestão, enquanto Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, boicotada. “Os processos ficavam parados não sei por qual motivo, mas todos paravam na Casa Civil. Se como secretária era assim, imagina apenas como vice-prefeita”, explica.

De acordo com Marfisa, sua ida ao governo só depende da vontade do governador. “Eu passei esses dias refletindo, conversando com amigos, com pessoas do governo e me decidi. Se for a vontade do governador Gladson Cameli, eu vou sem olhar para trás, porque eu sei que no governo eu vou ter condições de trabalhar, que é o que quero”, afirma.

Para deixar o cargo, Marfisa conta que vai fazer uma consulta jurídica, mas se for a única alternativa, já optou pela renúncia. “Ainda vou fazer uma consulta jurídica se é possível se afastar e continuar vice-prefeita, mas se não for, já optei pela renúncia caso realmente o governador me faça o convite”, finaliza.