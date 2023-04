PM acaba com festa de facção e apreende arma de fogo na região do Calafate

Fotos: Marcos Vicenti/Secom

“Você só se torna invisível se acreditar nisso. Imaginário ou não.” A citação foi extraída do livro preferido da adolescente Vitória Fontenele, a obra Confissões de um Amigo Imaginário, de Michelle Cuevas.

Vitória é uma das estudantes alcançadas pelos projetos Clube de Leitores e Bicicleta Itinerante do Caquetá, que já incentivou a prática e o gosto pela leitura para mais de 600 pessoas, entre crianças, jovens e moradores em geral da pequena vila situada na zona rural de Porto Acre, a 60 km da capital, Rio Branco.

Os projetos foram implantados pela professora Maria da Conceição Silva, a Ceiça, uma entusiasta da leitura que revolucionou a Vila Caquetá e impactou a comunidade, inspirando e disseminando o amor pela literatura.

“Sei da importância da leitura na minha vida, na vida dos meus filhos e sobrinhos. Eu queria acrescentar algo, mesmo que fosse uma semente, à comunidade onde moro. A vida só faz sentido quando a gente faz sentido na vida dos outros”, diz Ceiça, que também é escritora, com duas obras publicadas, e mestre em Letras, Linguagem e Identidade pela Universidade Federal do Acre (Ufac).

O projeto da bicicleta da leitura teve início durante a pandemia, em 2020, quando Ceiça, docente do quadro efetivo da Escola Estadual Rural de Ensino Fundamental e Médio União e Progresso, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e responsável pela biblioteca da instituição, para não ver os alunos tão presos às telas dos celulares no período de isolamento, levava livros às suas casas.

“Eu higienizava sacolas e ia de casa em casa, entregando livros. Depois do sucesso, achei que a ideia precisava ser melhorada, e foi então que meu amigo, o professor Renaxon Oliveira, deu a ideia de comprar uma bicicleta e adaptá-la”, conta.

Foi então que a professora elaborou um projeto, com apoio técnico da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e recebeu aprovação por meio da Lei Adir Blanc. Com o recurso, foi possível comprar a bicicleta, um carreto e mais livros. A educadora ainda teve que fazer um investimento pessoal para finalizar o projeto. “Alguns livros são muito caros”, relata.

Ceiça doou todos os livros que tinha em casa e começou a pedir mais livros aos amigos. Alguns exemplares mais volumosos ficam armazenados na biblioteca da escola, que, antes abrigando apenas volumes didáticos, passou a guardar também livros de literatura.

Quando o projeto ficou pronto, os estudantes viraram parceiros. Além de lerem as obras, pedalam a “bicicletinha da leitura”, como gostam de chamar, para levar livros para outras pessoas, em vários pontos da comunidade.

E assim, a iniciativa se tornou uma rede do bem, com os alunos-leitores instigando também pais, avós, primos, amigos e vizinhos a fazer o mesmo, causando uma verdadeira revolução da leitura na comunidade.

A professora afirma que muitos alunos chegam de outras escolas, mesmo de Rio Branco, com grave deficiência na leitura e “só há um jeito de aprender a ler, que é lendo”. Ela narra que lê muito, pois também se ensina pelo exemplo e dessa forma consegue “indicar o livro certo para a pessoa certa”.

Exemplos do impacto positivo da leitura na comunidade

Os alunos mostram-se cativados pela leitura. O menino Gustavo Severino é um dos que mais pedalam a bicicleta. No seu olhar, é fácil identificar o contentamento por estar contribuindo com o projeto.

A recordista do Clube de Leitores é Fernanda Maia, de apenas 11 anos. Só no ano passado, leu 56 obras. “Cada vez que leio, me emociono, me inspiro. As histórias são muito bonitas, e os livros me ensinaram a ter respeito e ajudar as pessoas”, diz.

Andréia, irmã de Fernanda, não fica longe: leu, no mesmo período, 52 livros. O marceneiro Alexandre, pai das meninas, não teve o mesmo incentivo e oportunidades na infância e, por isso, se emociona ao falar das filhas. “Elas preferem ler um livro do que estar com o celular. Isso não tem preço, a educação, o aprendizado que elas estão tendo vão levar para a vida. Eu me sinto feliz e orgulhoso”, declara.

Já Thayla Vieira, que mora em um ramal distante 2 km da escola, ficou apaixonada pelas obras do pintor Vincent Van Gogh, que descobriu por meio dos livros. “Estou conhecendo coisas novas, admirando coisas novas, acreditando que o impossível é capaz de acontecer. O meu sonho é ter a minha a minha própria biblioteca, com livros incríveis como o da Bela e a Fera”, informa.

Clube de Leitores

O Clube de Leitores existe desde 2015, gerenciado por Ceiça na Escola União e Progresso, com o apoio da direção. Nele, os membros do clube leem os livros indicados pela professora e no fim do mês se reúnem, também com a diretora, Eliana Alves, para falar sobre a obra escolhida e indicar o livro para mais leitores.

São oferecidos livros de ficção, romances, aventuras, contos, obras de autoajuda e de diversos gêneros. Ex-alunos da escola e outras pessoas da comunidade também participam do Clube de Leitores.

Incentivo do Estado

O projeto Bicicleta Itinerante do Caquetá foi aprovado na Lei Aldir Blanc, obtendo o auxílio financeiro de R$ 20 mil, por meio da FEM. A iniciativa federal buscou apoiar profissionais da área da cultura que sofreram com o impacto das medidas de distanciamento social, em virtude da pandemia.

“Temos a intenção de ampliar o apoio a projetos assim, pois uma de nossas diretrizes é viabilizar a inclusão crescente de quem está mais distante da capital acreana”, ressaltou o presidente da FEM, Minoru Kinpara.

Segundo Kinpara, existe um horizonte de otimismo envolvendo gestores de cultura também com os trabalhos de regulamentação da Lei Paulo Gustavo: “O decreto de regulamentação tratará de diretrizes sobre a aplicação da lei e o Ministério da Cultura disponibilizará diversos canais de orientação, manuais, modelos de decretos e editais”.

Como doar livros

As pessoas que queiram contribuir com o Bicicleta Itinerante podem doar livros. Basta entrar em contato com a professora Ceiça, via WhatsApp: (68) 9 9961-2050.

