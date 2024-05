Na FIEAC, Dnit apresenta Plano de Recuperação das BRs 364 e 317

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Diretores da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e presidentes de sindicatos industriais receberam, no fim da tarde de terça-feira, 7 de maio, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit), Ricardo Araújo, que fez uma apresentação do Plano de Recuperação das BRs 364 e 317.

Na ocasião, Araújo mostrou a realidade atual das rodovias e o que está sendo proposto para que as BRs tenham uma qualidade melhor e maior durabilidade. “Mostramos como estavam os lotes antigos e a proposta dos novos lotes, reduzindo sua quilometragem para que possamos colocar mais pedra. Dos seis lotes entre Sena Madureira e o Liberdade, estamos colocando cerca de 100 quilômetros de macadame, que é a base que vai virar com 30 centímetros de pedra, 8 centímetros de capa asfáltica, com drenos por todo o lado, para que essa água não fique mais e não destrua a estrada”, detalhou.

Anúncios

O superintendente pontuou que, para 2024, o Dnit tem em torno de R$ 420 milhões para investir em obras de recuperação da 364 e 317. “O que precisaríamos seria aproximadamente de R$ 700 milhões a R$ 800 milhões, para que pudéssemos executar o maior número possível de macadames nos trechos estruturantes, pois a estrada não aguenta mais ficar somente em intervenções de tapa-buraco. O solo não está mais aguentando e o pavimento não tem mais tanta resistência”, salientou Araújo.

Presente à reunião, o deputado estadual Pedro Longo, presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), afirmou que o Parlamento estadual tem acompanhado com muita atenção a situação das BRs 364 e 317 e elogiou a apresentação do Dnit.

“São ações muito efetivas. Estamos confiantes no trabalho que o Ricardo Araújo e sua equipe têm desempenhado e pactuamos aqui algumas novas ações. Além de sermos informados sobre aquilo que já está programado, vamos também agendar essa apresentação na Aleac, visando somarmos esforços para que, efetivamente, essa estrada tenha melhorias. O que defendemos é uma reconstrução ao longo do tempo, mas, de imediato, soluções paliativas que possam proporcionar mais conforto à nossa população”, acrescentou Longo.

Segundo o presidente da FIEAC, José Adriano, melhores condições de trafegabilidade das BRs que cortam o estado devem ser prioridade máxima. “Agradecemos ao Dnit por essa apresentação detalhada e vamos, em breve, fazer um documento com nossas sugestões para essas obras da 364 e 317. O comprometimento da Aleac, aqui representada pelo deputado Pedro Longo, assim como da bancada federal, será essencial para que os investimentos necessários sejam realizados. O desenvolvimento do Acre depende, prioritariamente, de boas condições na nossa infraestrutura rodoviária”, assinalou José Adriano.