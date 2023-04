Três presos foram baleados na tentativa de fuga do presídio

Para fugir do Presídio Nanoel Nery, em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 13, os 11 presos cavaram um buraco na cela e em seguida aplicaram o chamada “cavalo doido”, quando um monte de detento corre em uma direção. “Eles fizeram um buraco na cela e empreenderam fuga correndo freneticamente, que é o chamado cavalo doido”, contou o diretor do Instituto de Administração Penitenciária – Iapen, Glauber Feitoza. No presídio de Cruzeiro do Sul, onde estão mais de 930 pesos, não há muros.

Dos 11 detentos que fugiram, 3 foram recapturados logo em seguida e 1 durante a tarde. Policiais Penais e Militares de guarnições da Companhia de Policiamento Especializado – CPE, seguem as buscas pelos outros 7 fugitivos.

Todos os fugitivos são do Bloco 7 do presídio, ocupado por membros da facção criminosa que age na região do Vale do Juruá.