Sheila Mello surpreende sobre a relação com Scheila Carvalho: ‘Não sou amiga’

Ex-loira do Tchan Sheila Mello, 45 anos, surpreendeu ao falar sobre suposta amizade com a ex-companheira de palco, a morena do grupo Scheila Carvalho. As duas estiveram juntas por cinco anos, dividindo as coreografias da banda, de 1998 a 2003.

Ao contrário do que muita gente poderia supor, as beldades não criaram laços de amizade tão fortes quanto se poderia imaginar.

“Não sou amiga da Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade. Eu não tive esse encontro com a Carvalho, desse lugar: de ter um problema e ligar para ela. Com o Jacaré, eu tenho. Ele é meu melhor amigo também fora do É o tchan”, revelou Sheila, que hoje é e hoje dona de clínica de estética, em entrevista ao ‘Programa da Tarde”, da TV do Meio.

Vale lembrar que, no período em que estavam no É o Tchan já rolavam rumores de que as duas não se davam bem. Elas até chegaram a posar juntas nua na revista “Playboy” e, recentemente, participaram dos shows em comemoração aos 30 anos do grupo.

Ainda durante a entrevista, a ex-loira do Tchan relembrou a pressão que viveu ao substituir Carla Perez.

“Teve a pressão de ficar no lugar da Carla Perez e de ficar ao lado da Scheila Carvalho, que ganhou todos os títulos de ‘a mulher mais sexy do Brasil’. Eu sempre gostei do meu jeito, e nunca quis copiar ninguém. E eu também era fã”, garantiu ela.

