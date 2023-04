Dom Porquito faz 1° exportação de 28 toneladas de suíno ao Peru com apoio do governo

Acácias, no início da tarde desta quinta-feira, 13, ocorreu uma videoconferência com o governador Gladson Cameli (PP) e a Empresa Dom Porquito para anunciar a realização da primeira carga de mais de 28 toneladas de carne suína para o Peru.

No fim de 2022, foi aprovado pelas autoridades sanitárias do Peru o primeiro estabelecimento brasileiro para a exportação de carne suína ao país. A autorização era o passo final para o início das vendas do produto brasileiro para o Peru, que já havia aberto as suas portas para o setor do Brasil com a definição em 2021 de um CSI (Certificado Sanitário Internacional).

O dono da Dom Porquito, empresário Paulo Santoyos, disse que a iniciativa é embarcar mais de duas cargas por semana – algo superior a 50 toneladas. “É uma vitória para a população e povo do Acre. É uma felicidade essa primeira carga que ingressou no Peru. Nosso objetivo é embarcar duas vezes por semana. Essa conjuntura se deve ao trabalho do seu governo para o plantio de soja e sermos competitivos”, declarou.

Santoyos destacou ainda que é necessário que o governo busque meios para incentivar a criação de granjas voltadas à produção de carne de frango e suína para exportação por parte dos pequenos produtores. “A qualidade da nossa carne é superior ao da peruana. Existe um atrativo para isso. Os cortes da carne peruano é totalmente diferentes das demais e fizemos um carregamento gigante. 100% do suíno exportado para o mercado é acreano, o que estamos fazendo é substituindo os suínos que vem de fora de outros países pelo o do Acre”, ressaltou.

Após a videoconferência do representante da Dom Porquito, o governador Gladson Cameli enalteceu o empenho da equipe, onde proporcionou o início da abertura da exportação ao mercado peruano. Segundo ele, o Acre já exporta muita coisa junto a demais países. “Estou aqui para dizer que conte comigo, se hoje, você [Paulo] exporta X, se prepare para exportar de A a Z. A tendência é crescer e contar com a Assembleia Legislativa”, comentou.

Cameli disse ainda que o Acre vai deixar de ser o rabo de cavalo na área da exportação para ser um dos maiores exportadores do país. “A estatura está pronta e temos que vencer os obstáculos”, garantiu.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), revelou que deve ir a Brasília buscar recursos para o fortalecimento das cooperativas. “Fui a Brasília e existem recursos para ajudar as cooperativas. A Assembleia Legislativa tem feito seu trabalho e isso tem que ser dever de todos”, explicou.

O presidente da Federação das Indústrias e Comércio (FIEAC), José Adriano, destacou que há dois anos vem acreditando no crescimento do comércio e apontou que o próximo passo é o aumento da geração de emprego. “Hoje, temos 800 postos de trabalho e podemos melhorar”, mencionou.

Assurbanipal Mesquita, da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado (SEICT), disse que o objetivo da gestão será aumentar a capacidade de produção. “A proposta não é de um dia para o outro, mas temos que melhorar. Temos a perspectiva de aumentar 30% o comércio de suínos”, garantiu.